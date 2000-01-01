Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран: нанесем мощный удар по США и Израилю | Фото:14.02 10:01   MIGnews.com

Иран: нанесем мощный удар по США и Израилю

Иран нанесет по США и Израилю удары небывалой мощи, если те дадут повод

Такое заявление сделал командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал-майор Хоссейн Салами, передает Reuters.

"Если вы допустите хоть малейшую ошибку, мы нанесем удары небывалой мощи по вам обоим", – объявил он.

Ранее официальный представитель КСИР Рамазан Шариф сказал, что "подлое и бесцеремонное" убийство Кассема Сулеймани стало "началом конца присутствия США на Ближнем Востоке". По его словам, смерть командующего бригадой "Аль-Кудс" должна "освободить" Иерусалим.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:43
Кинерет поднялся еще на два сантиметра
10:22
Число погибших от коронавируса продолжает расти
09:40
Удар по Дамаску: убиты иранские боевики
09:19
Песков о ситуации в Идлибе: рано говорить о действиях США
09:02
ХАМАС обещает прекратить "воздушный террор"
08:41
НАТО будет готовить иракских военных
08:20
Опрос: Кахоль Лаван лидирует над Ликудом
08:02
Коронавирус: найден способ лечения
07:15
Израиль нанес удары по Дамаску  
07:10
Иран: убийство Сулеймани "освободит" Иерусалим
06:46
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:30
Мировой спрос на нефть под угрозой из-за коронавируса
05:22
Похудевшая на 25 кг Кристина Агилера выпустила новый клип  
04:24
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить на предметах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus