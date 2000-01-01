14.02 10:01 MIGnews.com

Иран: нанесем мощный удар по США и Израилю

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Иран нанесет по США и Израилю удары небывалой мощи, если те дадут поводТакое заявление сделал командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал-майор Хоссейн Салами, передает Reuters."Если вы допустите хоть малейшую ошибку, мы нанесем удары небывалой мощи по вам обоим", – объявил он.Ранее официальный представитель КСИР Рамазан Шариф сказал, что "подлое и бесцеремонное" убийство Кассема Сулеймани стало "началом конца присутствия США на Ближнем Востоке". По его словам, смерть командующего бригадой "Аль-Кудс" должна "освободить" Иерусалим.