14.02 09:40 MIGnews.com

Удар по Дамаску: убиты иранские боевики

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В результате авиаудара в районе сирийского Дамаска по военным объектам погибли четыре иранские боевика и трое сирийцев, в числе которых есть офицеры.Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.Удар был нанесен вскоре после прибытия в аэропорт Дамаска грузового самолета из Ирана или из другого района Сирии.Сирийские СМИ утверждают, что атаку совершили ВВС Израиля, хотя в ЦАХАЛ молчат по этому поводу. Атакованы были объекты проиранских сил между населенным пунктом Сайда-Зайнаб и международным аэропортом. Удар был нанесен по складу с оружием.