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Удар по Дамаску: убиты иранские боевики | Фото:14.02 09:40   MIGnews.com

Удар по Дамаску: убиты иранские боевики

В результате авиаудара в районе сирийского Дамаска по военным объектам погибли четыре иранские боевика и трое сирийцев, в числе которых есть офицеры.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Удар был нанесен вскоре после прибытия в аэропорт Дамаска грузового самолета из Ирана или из другого района Сирии.

Сирийские СМИ утверждают, что атаку совершили ВВС Израиля, хотя в ЦАХАЛ молчат по этому поводу. Атакованы были объекты проиранских сил между населенным пунктом Сайда-Зайнаб и международным аэропортом. Удар был нанесен по складу с оружием.


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