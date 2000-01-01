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Нападение на деревню в Мали: десятки убитых | Фото:14.02 22:27   MIGnews.com

Нападение на деревню в Мали: десятки убитых

По меньшей мере, 21 человек был убит или пропал без вести в пятницу, 14 февраля, в Мали после нападения боевиков на деревню, сообщило местное правительство. Пока неизвестно кто ответственен за нападение.

Атака прошла в Огоссагу, деревне Фулани в центральной части Мали. Мулай Гуиндо, мэр соседнего города Банкасс, сказал, что по меньшей мере 20 человек были убиты.

В ходе нападения на Огоссагу в марте прошлого года боевики убили более 150 гражданских лиц, что стало частью растущего насилия на этнической почве и джихада в обширном районе Сахеля в Западной Африке.

"Они пришли и расстреляли все, что двигалось", - сказал Хамаду Дико из фуланской ассоциации Tabital Pulaaku, который оценил число погибших в минимум 22 человека.

Гвиндо и другой местный чиновник, который отказался назвать имя, сказали, что Огоссагу подвергся нападению менее чем через 24 часа после того, как малийские войска, дислоцированные около Огоссагу, покинули свою базу.


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