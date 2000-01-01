14.02 18:46 MIGnews.com

Стрельба в Греции: сотни задержанных, есть погибшие

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В Греции задержаны по меньшей мере 129 человек после стрельбы в центре Афин, в результате которой погиб один человек. Об этом пишет издание Ekathimerini в пятницу, 14 февраля."По меньшей мере 129 человек задержали в центре Афин в пятницу после обеда в результате операции полицейских для того, чтобы найти виновных в стрельбе, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения", - указывается в заявлении.Накануне вечером 30 вооруженных человек напали на группу людей, торговавших контрабандными сигаретами в Афинах. Сообщается, что нападавшие требовали деньги за сохранение места торговли. В резлуьтате, погиб 23-летний гражданин Афганистана.