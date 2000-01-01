15.02 07:11 MIGnews.com

В Китае ввели новые меры борьбы с коронавирусом

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В Китае ввели новые правила для борьбы с коронавирусом. Люди, которые излечились от заболевания и вернулись в Пекин обязаны оставаться 14 дней на карантине.Это мера предназначена для предотвращения распространение коронавируса, сообщила в пятницу официальная газета Beijing Daily.Те, кто отказывается от карантина или не следуют официальным правилам понесут наказание.Ранее сообщалось, что по словам специалистов, 116 летальный исход и 4823 случаев заражения зафиксированы в провинции Хубэй, две смерти – в провинции Хэйлунцзян, и еще несколько – в провинциях Аньхой и Хэнань, и муниципалитете Чунцин.Общее число зараженных в Ухане возросло до 51 986 человек. Из больниц выписали 690 пациентов, а по всему миру – около 64 тысяч человек. Умерли за это время 1380 пациентов.