14.02 16:37 MIGnews.com

Германия: ультраправые планировали убийства политиков

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Немецкая полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к крайне правой группировке, которая планировала нападения на политиков и меньшинства, сообщили чиновники в пятницу, 14 февраля.Федеральная прокуратура заявила, что четверо немецких мужчин были задержаны по подозрению в создании и участии в "правой террористической организации". Они были идентифицированы только как Вернер С., Майкл Б., Томас Н. и Тони Е. по соображениям конфиденциальности. Еще восемь человек были задержаны по подозрению в "поддержке террористической организации".Предполагается, что четверо основных подозреваемых создали организацию в сентябре 2019 года с целью свержения государственного и общественного порядка в Германии.Прокуроры утверждали, что подозреваемые хотели достичь своей цели "с помощью пока неуказанных нападений на политиков, просителей убежища и мусульман, чтобы спровоцировать ситуацию, напоминающую гражданскую войну".Они утверждали, что Вернер С. и Тони Е. организовали несколько встреч среди членов группы, которые также поддерживали связь по телефону и через курьерскую службу.В пятницу полиция провела обыск в помещениях, связанных с подозреваемыми. По словам прокуроров, рейды представили достаточные доказательства для властей, чтобы официально запросить ордера на арест подозреваемых.