14.02 13:31 MIGnews.com
Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами
Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами для гражданской авиации.
Такая мера была введена после атаки на Дамаск, передает Ynet.
Так, 14 февраля с 02:30 запрещены все полеты на высотах больше 1524 метра, за исключением беспилотников. По предварительной информации, соответствующая мера будет действовать неделю.
Отметим, что удар по Дамаску был нанесен в ночь на 14 февраля. Сирийские СМИ обвинили в атаке Израиль, однако подтверждение со стороны ЦАХАЛ не поступало.
Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что понятия не имеет, кто нанес удар по иранским объектам в Сирии. Он посоветовал спросить у бельгийских ВВС.
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