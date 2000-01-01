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Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами | Фото:14.02 13:31   MIGnews.com

Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами

Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами для гражданской авиации.

Такая мера была введена после атаки на Дамаск, передает Ynet.

Так, 14 февраля с 02:30 запрещены все полеты на высотах больше 1524 метра, за исключением беспилотников. По предварительной информации, соответствующая мера будет действовать неделю.

Отметим, что удар по Дамаску был нанесен в ночь на 14 февраля. Сирийские СМИ обвинили в атаке Израиль, однако подтверждение со стороны ЦАХАЛ не поступало.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что понятия не имеет, кто нанес удар по иранским объектам в Сирии. Он посоветовал спросить у бельгийских ВВС.


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