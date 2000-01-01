14.02 13:31 MIGnews.com

Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами для гражданской авиации.Такая мера была введена после атаки на Дамаск, передает Ynet.Так, 14 февраля с 02:30 запрещены все полеты на высотах больше 1524 метра, за исключением беспилотников. По предварительной информации, соответствующая мера будет действовать неделю.Отметим, что удар по Дамаску был нанесен в ночь на 14 февраля. Сирийские СМИ обвинили в атаке Израиль, однако подтверждение со стороны ЦАХАЛ не поступало.Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что понятия не имеет, кто нанес удар по иранским объектам в Сирии. Он посоветовал спросить у бельгийских ВВС.