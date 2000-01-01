14.02 09:41 MIGnews.com

Водитель грузовика, врезавшегося в машины Голани арестован

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Водитель грузовика, врезавшегося в машины Саерет Голани на шоссе №6 близ Ницаней Оз арестован по окончании допроса.Водитель, житель Восточного Иерусалима, предстанет перед окружным судом Петах-Тиквы, который примет решение о мере пресечения.Солдаты бригады Голани возвращались на базу на юге страны после окончания учений на севере. Двое солдат погибли на месте, 10 ранены. Один ранен тяжело, один находится в состоянии средней степени тяжести, и 8 получили легкие раненияЦАХАЛ сообщил, что погиб 19-летний сержант Бар Якубьян из Натив Хашайра и 21-летний сержант Эшто Теспо из Петах-Тиквы.