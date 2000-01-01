14.02 15:47 MIGnews.com
Машина ЦАХАЛа подорвалась на мине на шоссе №90
По сообщениям в израильских СМИ, машина ЦАХАЛа подорвалась на противотанковой мине на шоссе №90 в районе Каср аль-Яхуд.
Семь солдат ЦАХАЛа получили ранения.
Раненные эвакуированы в больницы Иерусалима. ЦАХАЛ расследует инцидент.
По сообщениям в израильских СМИ, машина ЦАХАЛа подорвалась на противотанковой мине на шоссе №90 в районе Каср аль-Яхуд.
Семь солдат ЦАХАЛа получили ранения.
Раненные эвакуированы в больницы Иерусалима. ЦАХАЛ расследует инцидент.
По первоначальной информации, солдаты чинили забор у минного поля.
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