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Латвия вооружится израильскими `Спайками` | Фото: Википедия14.02 12:04   MIGnews.com

Латвия вооружится израильскими "Спайками"

На этой неделе министерство обороны Латвии и израильский производитель вооружений Rafael Advanced Defense Systems подписали контракт о продаже Риге противотанкового ракетного комплекса Spike.

Ракеты для комплекса будут выпускаться и поставляться компанией Eurospec совместно с Rafael, Diehl и Rheinmetall.

Стоит отметить, что ракеты Spike, которые на сегодняшний день широко используются не только ЦАХАЛом и армиями многих других стран.

Они представляют собой высокоточные управляемые ракеты, которые могут быть запущены с различных наземных, воздушных и морских платформ, дальность их действия составляет до 30 километров.

На сегодняшний день Rafael продал более 29 000 ракет типа "Гиль" в 29 стран.
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