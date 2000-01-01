14.02 12:04 MIGnews.com

Латвия вооружится израильскими "Спайками"

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На этой неделе министерство обороны Латвии и израильский производитель вооружений Rafael Advanced Defense Systems подписали контракт о продаже Риге противотанкового ракетного комплекса Spike.Ракеты для комплекса будут выпускаться и поставляться компанией Eurospec совместно с Rafael, Diehl и Rheinmetall.Стоит отметить, что ракеты Spike, которые на сегодняшний день широко используются не только ЦАХАЛом и армиями многих других стран.Они представляют собой высокоточные управляемые ракеты, которые могут быть запущены с различных наземных, воздушных и морских платформ, дальность их действия составляет до 30 километров.На сегодняшний день Rafael продал более 29 000 ракет типа "Гиль" в 29 стран.