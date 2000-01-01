14.02 10:54 MIGnews.com

Жертвами взрыва на шахте в Китае стали не менее 8 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спасатели в Китае обнаружили тела восьми из одиннадцати горняков, числившихся пропавшими без вести после взрыва на угольной шахте в провинции Хунань на юго-востоке страны.Продолжаются поиски еще троих человек, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на государственное управление КНР по надзору за безопасностью на производстве. Причина происшествия устанавливается.Взрыв прогремел накануне в одной из шахт в уезде Ляньюань городского округа Лоуди. В момент обрушения под землей находились 29 человек, 18 из них смогли выбраться на поверхность. Один шахтер получил ранения.