В Австрии арестован "двойник" Гитлера

Австрийская полиция задержала мужчину за прославление нацистского режима, после того, как он появился на публике, одетый, как Адольф Гитлер, как сообщает представитель полиции.
25-летний мужчина был арестован в понедельник вечером, 13 февраля, в Браунау-ам-Инн, месте рождения Гитлера, отмечается в заявлении пресс-секретаря полиции.
Ежедневная газета Oberoesterreichische Nachrichten сообщает, что в субботу мужчина был замечен окола дома, в котором родился Гитлер, и в местном книжном магазине просматривал журналы о Второй мировой войне.
У задержанного были усы "в стиле Гитлера" и стрижка как у диктатора,а также носил "костюм, напоминающий Гитлера", как пишет газета, добавив, что он представился в местном баре "Гаральдом Гитлером".
"Это, безусловно, не карнавальная шутка или арт-проект, молодой человек точно знает, что он делает", - сказал представитель полиции.