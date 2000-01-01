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flickr 14.02 10:02   MIGnews.com

В Австрии арестован "двойник" Гитлера

Австрийская полиция задержала мужчину за прославление нацистского режима, после того, как он появился на публике, одетый, как Адольф Гитлер, как сообщает представитель полиции.

25-летний мужчина был арестован в понедельник вечером, 13 февраля, в Браунау-ам-Инн, месте рождения Гитлера, отмечается в заявлении пресс-секретаря полиции.

Ежедневная газета Oberoesterreichische Nachrichten сообщает, что в субботу мужчина был замечен окола дома, в котором родился Гитлер, и в местном книжном магазине просматривал журналы о Второй мировой войне.

У задержанного были усы "в стиле Гитлера" и стрижка как у диктатора,а также носил "костюм, напоминающий Гитлера", как пишет газета, добавив, что он представился в местном баре "Гаральдом Гитлером".

"Это, безусловно, не карнавальная шутка или арт-проект, молодой человек точно знает, что он делает", - сказал представитель полиции.
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