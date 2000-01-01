14.02 08:20 MIGnews.com

Лавина унесла жизни 4 человек во Французских Альпах

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По меньшей мере, четыре человека погибли на лыжной станции Тинь во Французских Альпах при сходе лавины, как заявили местные власти в понедельник вечером, 13 февраля.Власти добавили, что аварийно-спасательные служб также ведут поиски других оставшихся в живых от лыжной команды из девяти человек, которую смело лавиной, сходившей по склону Внетрассовые.Инцидент произошел во время особенно напряженного времени для французских лыжных курортов. Как сообщают СМИ, погибших предупреждали об опасности и предостерегали от рискованных действий.