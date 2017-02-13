14.02 08:03 MIGnews.com

Военнослужащие ЦАХАЛа работают в борделях

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10-й канал израильского ТВ публикует репортаж о солдатах и солдатках срочной службы, вынужденных подрабатывать в публичных домах.Нои, девушка с юга Израиля, порвала с семьей и работала официанткой. После призыва она осознала, что солдатского жалованья не хватит на жизнь. Нои рассказывает: “Я сломалась. Я начала с малого - работа в спа, где вы видите полуголых девушек и много мужчин. Сначала я делал только массаж, но деньги были нужны, и я стала заниматься сексом”.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа в связи с публикацией данного материала говорится: “Феномен торговли женщинами и проституции является социальной проблемой, в ЦАХАЛе замечено ничтожно малое количество таких случаев. ЦАХАЛ оказывает психологическую поддержку военнослужащим, подвергшимся сексуальному насилию, насилию в семье или непреднамеренно забеременевшим во время службы и перед призывом через специальный центр поддержки”.По словам пресс-службы, центр оказывает анонимную помощь, предоставляет руководство к действию, и эмоциональную поддержку. ЦАХАЛ заявил: “В случае получения более подробной информации о военнослужащих, про которых рассказывается в репортаже, дело будет глубоко изучено и будет оказана наибольшая возможная поддержка”.Депутат от партии Мерец Михаль Розин (Мерец) , член комитета по обороне и внешним делам заявила: “Репортаж - доказательство неадекватности действий армии. ЦАХАЛ должен предоставлять максимальную защиту военнослужащим и днем и ночью. Следует учитывать социальные условия и стресс должны учитываться, и система безопасности несет всю полноту ответственности за благосостояние солдат”.