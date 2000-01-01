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Официальный сайт Минобороны РФ 14.02 20:53   MIGnews.com

СМИ сообщили о российском военном корабле у берегов США

Телеканал Fox News сообщил о российском военном корабле, якобы ведущем разведывательную деятельность у побережья США.

Как передает СМИ со ссылкой на анонимных американских официальных лиц, российский "шпионский корабль" находится в 130 километрах от берегов штата Делавер и двигается со скоростью 10 узлов (примерно 18,5 километра в час) в северном направлении.

"Это означает, что корабль находится в международных водах. Граница территории США находится в 12 морских милях (около 22 километров)", — поясняет Fox News.

По данным телеканала, корабль называется "Виктор Леонов", а последний раз его видели у американского побережья в апреле 2015 года.
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