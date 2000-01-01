Турок убил жену-россиянку и двух детей

Гражданин Турции убил свою жену, гражданку России, и двоих детей, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание Hurriyet.
Муаммар Гюн застрелил из дробовика свою супругу Анну, отравил двоих детей возрастом 13 и 15 лет. После этого он застрелился сам. Перед тем как совершить самоубийство турок позвонил в полицию, как пишет издание.
Отмечается, что мужчине было около 60 лет, а его жене – 37. Инцидент произошел в Анталье.
В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили факт данного происшествия во вторник, 14 февраля.
"Инцидент произошел в районе Аксу на востоке Антальи. Пока что мы видим, что трагедия произошла на бытовой почве", - отметил дипломат.