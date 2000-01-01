Калифорния просит помощи у Трампа из-за разрушения дамбы
Губернатор Калифорнии Джерри Браун попросил президента США выделить федеральные средства в связи с чрезвычайной ситуаций, складывающейся в штате из-за угрозы разрушения дамбы Оровилл, передает Associated Press.
В письме главе государству губернатор отмечает, что срочная помощь нужна как минимум трем округам, в том числе для содействия 188 тысячам местных жителей, покинувшим дома из-за угрозы затопления.
Частичное разрушение самой высокой в США плотины произошло после сильных дождей. Вода начала переливаться через запасной водосброс еще в прошлую субботу. Была объявление массовая эвакуации жителей близлежащих городов.
Плотина находится чуть выше по течению реки Фитер от города Оровилл, население которого превышает 16 тысяч человек. Объём воды в озере Оровилл составляет более 4,3 млрд кубометров.
По мнению экспертов, полного разрушения конструкции не произойдет, однако активный водосброс может привести к неконтролируемому выбросу значительного количества паводковых вод и затоплению близлежащих территорий.