14.02 19:50 MIGnews.com

Калифорния просит помощи у Трампа из-за разрушения дамбы

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Губернатор Калифорнии Джерри Браун попросил президента США выделить федеральные средства в связи с чрезвычайной ситуаций, складывающейся в штате из-за угрозы разрушения дамбы Оровилл, передает Associated Press.В письме главе государству губернатор отмечает, что срочная помощь нужна как минимум трем округам, в том числе для содействия 188 тысячам местных жителей, покинувшим дома из-за угрозы затопления.Частичное разрушение самой высокой в США плотины произошло после сильных дождей. Вода начала переливаться через запасной водосброс еще в прошлую субботу. Была объявление массовая эвакуации жителей близлежащих городов.Плотина находится чуть выше по течению реки Фитер от города Оровилл, население которого превышает 16 тысяч человек. Объём воды в озере Оровилл составляет более 4,3 млрд кубометров.По мнению экспертов, полного разрушения конструкции не произойдет, однако активный водосброс может привести к неконтролируемому выбросу значительного количества паводковых вод и затоплению близлежащих территорий.