14.02 18:36 MIGnews.com

Падение крана в Бат-яме: 4 арестованных

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В результате падения крана в Бет-Яме пострадало 4 человека и в настоящее время ведется расследование. Во вторник, 14 февраля были арестованы 4 человека. Все задержанные были освобождены после допроса.Трое из них находится под домашним арестом и одному запретили въезд на строительную площадку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Напомним, что инцидент произошел 13 февраля на перекрестке улиц Невиим и Комемийот в Бат-Яме.Игорь Шохат в интервью Второму каналу израильского ТВ заявил, что чудом избежал смерти, когда кран рухнул на его машину, припаркованную на обочине дороги. Мужчина как раз находился за рулем автомобиля в момент крушения крана. К счастью, кран приземлился на заднюю часть машины.Среди четверых пострадавших была и 9-летняя девочка.