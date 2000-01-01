14.02 16:23 MIGnews.com

Турция: задержан, планировавший теракт в ночном клубе

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Турецкие власти задержали гражданина Франции, которого подозревают в организации теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в первый день Нового года. Подозреваемым является 22-летний мужчина турецкого происхождения.Об этом сообщает агентство Anodulu со ссылкой на представителя полиции.Сотрудник правоохранительных органов заявил, что гражданин Франции был задержан неделю назад и ему были предъявлены официальные обвинения.Отметим, что 1 января текущего года "Исламское Государство" взяла на ответственность за массовое убийство 39 человек в стамбульском клубе.В субботу, 11 февраля, исламскому террористу Абдулгадиру Машарипову были предъявлены обвинения в совершении нападения в ночном заведении.