Турция: задержан, планировавший теракт в ночном клубе
Турецкие власти задержали гражданина Франции, которого подозревают в организации теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в первый день Нового года. Подозреваемым является 22-летний мужчина турецкого происхождения.
Об этом сообщает агентство Anodulu со ссылкой на представителя полиции.
Сотрудник правоохранительных органов заявил, что гражданин Франции был задержан неделю назад и ему были предъявлены официальные обвинения.
Отметим, что 1 января текущего года "Исламское Государство" взяла на ответственность за массовое убийство 39 человек в стамбульском клубе.
В субботу, 11 февраля, исламскому террористу Абдулгадиру Машарипову были предъявлены обвинения в совершении нападения в ночном заведении.