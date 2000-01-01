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Турция: задержан, планировавший теракт в ночном клубе | Фото: Thinkstock14.02 16:23   MIGnews.com

Турция: задержан, планировавший теракт в ночном клубе

Турецкие власти задержали гражданина Франции, которого подозревают в организации теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в первый день Нового года. Подозреваемым является 22-летний мужчина турецкого происхождения.

Об этом сообщает агентство Anodulu со ссылкой на представителя полиции.

Сотрудник правоохранительных органов заявил, что гражданин Франции был задержан неделю назад и ему были предъявлены официальные обвинения.

Отметим, что 1 января текущего года "Исламское Государство" взяла на ответственность за массовое убийство 39 человек в стамбульском клубе.

В субботу, 11 февраля, исламскому террористу Абдулгадиру Машарипову были предъявлены обвинения в совершении нападения в ночном заведении.
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