14.02 17:00 MIGnews.com

В Малайзии убили брата Ким Чен Ына

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Сводного брата председателя Северной Кореи Ким Чен Ына убили в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает "Ренхап" со ссылкой на источник.По словам источника, брат северокорейского лидера был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представителями спецслужб КНДР.Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.Власти Малайзии подтвердили смерть старшего брата Ким Чен Ына. Пока причины смерти официально не называются. По данным азиатских СМИ, 45-летнего Ким Чон Нама убили в аэропорт Куала-Лумпура.Источник в малазийском правительстве сообщил, что убийство Ким Чон Нама произошло в городе. Сейчас его тело обследуют эксперты-криминалисты.Ранее телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту Куала-Лумпура. Отмечается, что сводный брат Ким Чен Ына по отцу подвергся нападению двух женщин, которы удалось скрыться с места преступления.Близкий к окружению семьи убитого, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.