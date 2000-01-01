14.02 14:33 MIGnews.com

Турцию просят допросить чеченского киллера

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Власти Франции направили в Турцию международно-следственное поручение относительно "авторитета" Валида Лурахмаева. Он был задержан в Стамбуле с паспортом на чужую фамилию.Как рассказал источник в правоохранительных органах, французские следователи в своем поручении просят турецкую сторону разрешить провести допрос Валида Лурахмаева об обстоятельствах убийства неподалеку от Ниццы бизнесмена Михаила Ланина. За исполнение этого преступления под стражей находятся уроженцы Чечни Руслан Берсанов и Язид Арсалиев. В прошлом году над ними во Франции начались судебные слушания, которые были приостановлены по просьбе защиты обвиняемых. Адвоката попросили допросить Лурахмаева, поскольку он подозревается в организации преступления и передаче денег исполнителям.По данным правоохранительных органов, Лурахмаев был лидером бригады киллеров, работавших на группировку "решальщиков", выдававших себя за сотрудников администрации президента РФ и предлагавших бизнесменам должности за вознаграждение в миллионы долларов. Потом некоторых жертв убивали. Одной из таких жертв являлся бизнесмен Михаил Ланин.Валид Лурахмаев с паспортом на фамилию Смирнов был задержан в Стамбуле в апреле 2016 года по обвинению в убийстве Абдулвахида Эдильгериева — родственника одного из идеологов ваххабитов в Чечне - Мовлади Удугова, который работал системным администратором сайта боевиков "Кавказ-Центр" (Никулинским судом Москвы материалы сайта признаны экстремистскими).