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`Мразь бесчинствует в предместьях Парижа` 14.02 13:00   MIGnews.com

"Мразь бесчинствует в предместьях Парижа"

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от Национального Фронта развернула мощную кампанию в социальных сетях в связи с продолжающимися бесчинствами в ряде пригородов Парижа.




Представители иммигрантских меньшинств на протяжении более чем недели устраивают митинги, демонстрации, столкновения с полицией, погромы общественных зданий и поджоги машин. Предлогом является арест, избиение и “изнасилование” 22-летнего молодого человека иммигрантского происхождения по имени Тео во время полицейской операции в Ольне-су-Буа.

Ле Пен заявила: “Силы безопасности превратились в мишень банд мрази, которую уже ничто не может остановить - и определенно не суды в контексте господствующего в стране декаданса”.

Сторонники Ле Пен собирают в социальных сетях подписи с петицией в поддержку полиции. В петиции вся вина на происходящее возлагается на правительство социалистов.

Заместитель Ле Пен, Флориан Филиппо пишет: “Посмотрите на этих мерзавцев! Если они - иностранцы - немедленная демонстрация или пожизненное заключение!”

Марешаль ле Пен, племянница Марин и лидер Национального Фронта во Французской ривьере заявила: “Поддержка Тео - не более чем предлог для атак против полицейских. Это предлог для посрамления всей профессии”.

Социалисты и левые, со своей стороны, возмущены “подстрекательством” Ле Пен. Ришар Ферран, член парламента и директор кампании левого кандидата в президенты Эммануэля Макрона говорит: “Они используют преступления, драму и насилие ради того, чтобы раздувать страх и настроить французов против иммигрантов”.

Кандидат в президенты от социалистов Бенуа Хамон заявил: “Снова она подливает масла в огонь. Снова она создает беспорядок, вдохновляет насилие своими ненавистными речами”.

После расовых мятежей 2005 года, в которых участвовали десятки тысяч человек, правительство влило в иммигрантские пригороды миллиарды евро - но это не помогло. Малек Бутих, глава организации SOS Racism говорит: “За 10 лет все изменилось . Ситуация ухудшилась. Сегодня труднее, чем в прошлом. Этот упадок подходит к черте необратимости, потому что через десять лет предместья производят уже не бунтовщиков - они рожают террористов”.

Сегодня Франция – дом родной для самого крупного мусульманского населения в Европе. Здесь живут около десяти миллионов человек из Северной Африки, Ближнего Востока, и так называемой черной Атлантики – здоровенного куска Западной Африки – от Мали до Сенегала, и их потомков. Если полиция вдруг проявляет по отношению к ним жесткость, это воспринимается как еще одно проявление колониализма. И потому боевой клич Na’al abouk la France! (трахни Францию) – это также вопль ярости и боли. Он выражает эмоции предков – поражение, стыд, страх. И потому он превратился в такое могущественное проклятие.

Погромщики сами себя описывают в качестве солдат “долгой войны” – против Франции и Европы. В этом смысле, они воюют против самой концепции “цивилизации”, которую они рассматривают в качестве европейского изобретения. Так называемая “французская интифада” – герилья против полиции на окраинах и в сердце французских городов – последнее и наиболее драматичное сражение с врагом. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Французская интифада. Долгая война Франции и ее арабов".
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