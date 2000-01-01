Миграционные "чистки" в США продолжаются

Сотрудники иммиграционной службы США на прошлой неделе арестовали более 680 человек, находившихся в стране нелегально, как сообщил начальник службы безопасности государства. Отметим, что американские федеральные иммиграционные агенты называют аресты "рутинными действиями" органов.
Пресс-секретарь Службы национальной безопасности США Джон Келли заявил, что операции, проводимые, по меньшей мере, в десятке штатов, были рутиной и проходили в соответствии с регулярными операции, осуществляемые службами иммиграции и таможенного контроля США.
Защитники прав иммигрантов сказали, что операции, которые они описывают как налеты, не были обычным делом, и были более радикальными, чем операции, проводимые во время правления бывшего президента-демократа Барака Обамы.
Келли сказал в своем заявлении, что 75 процентов задержанных иммигрантов имеют судимости, начиная от убийства до управления автомобилем под воздействием алкоголя.