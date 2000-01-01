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YouTube 14.02 14:21   MIGnews.com

Во Франции не стихают беспорядки после избиения мигранта

Разбитые машины, витрины, горящие мусорные бачки и петарды — так жители департамента Сен-Сен-Дени уже вторую неделю протестуют против полицейского произвола. Число задержанных за это время превысило 100 человек, сообщает газета Parisien.

Тео — 22-летний мигрант из Марокко, жестоко избитый и изнасилованный полицией — до сих пор находится в больнице, откуда не раз призывал своих защитников прекратить беспорядки. Однако это не помогает, и только в ночь на вторник в пригороде французского Бобиньи были задержаны 12 протестующих.

Во вторник в Сен-Сен-Дени намерены приехать президент Франсуа Олланд, уже посетивший Тео в больнице, и министр внутренних дел Брюно Ле Ру.

В субботу для усмирения двух тысяч демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. В воскресенье вечером беспорядки перекинулись на соседний округ Аржантей, где в ходе волнений был ранен серьезно один человек — водитель автобуса.

В начале февраля в Оне-су-Буа полицейские задержали, а затем избили дубинками молодого человека, якобы выкрикнувшего кодовое слово наркоторговцев. Медицинская помощь ему была оказана несвоевременно, кроме того, он подвергся сексуальному насилию со стороны одного из полицейских.
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