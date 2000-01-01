Стрельба в Нью-Джерси: антисемиты готовили масштабный теракт
В фургоне антисемитов, открывших в декабре беспорядочную стрельбу в кошерном продуктовом магазине в Нью-Джерси, была мощная бомба.
По данным полиции, если бы взрывное устройство сдетонировало в запланированном месте ее жертвами могли бы стать люди на площади, эквивалентной пяти футбольным полям, сообщает CNN со ссылкой на слова специального агента Федерального бюро расследований в Ньюкаре Грегори Эри.
В свою очередь прокурор штата Нью-Джерси Крейг Карпенито выразил мнение, что масштабный теракт удалось предотвратить, благодаря чему, вероятно, были спасены десятки, если не сотни жизней.
"Это был не что иное, как бессмысленный, злой, трусливый акт антисемитизма и ненависти не только к еврейской общине, но и к правоохранительным органам. Они пытались убить как евреев, так и правоохранителей, и теперь мы знаем, что они планировали спровоцировать более масштабные беспорядки", - заявил Карпенито.
Власти не рассказали подробностей, но отметили, что подозреваемые исследовали еврейский общинный центра в Байонне, много раз посещали кошерный продуктовый магазин. Более того, за несколько дней до атаки по дороге из аэропорта Ньюарка был застрелен еврей, пули в которого, согласно баллистической экспертизе, были выпущены из оружия подозреваемых.