14.01 09:44 MIGnews.com

Стрельба в Нью-Джерси: антисемиты готовили масштабный теракт

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В фургоне антисемитов, открывших в декабре беспорядочную стрельбу в кошерном продуктовом магазине в Нью-Джерси, была мощная бомба.По данным полиции, если бы взрывное устройство сдетонировало в запланированном месте ее жертвами могли бы стать люди на площади, эквивалентной пяти футбольным полям, сообщает CNN со ссылкой на слова специального агента Федерального бюро расследований в Ньюкаре Грегори Эри.В свою очередь прокурор штата Нью-Джерси Крейг Карпенито выразил мнение, что масштабный теракт удалось предотвратить, благодаря чему, вероятно, были спасены десятки, если не сотни жизней."Это был не что иное, как бессмысленный, злой, трусливый акт антисемитизма и ненависти не только к еврейской общине, но и к правоохранительным органам. Они пытались убить как евреев, так и правоохранителей, и теперь мы знаем, что они планировали спровоцировать более масштабные беспорядки", - заявил Карпенито.Власти не рассказали подробностей, но отметили, что подозреваемые исследовали еврейский общинный центра в Байонне, много раз посещали кошерный продуктовый магазин. Более того, за несколько дней до атаки по дороге из аэропорта Ньюарка был застрелен еврей, пули в которого, согласно баллистической экспертизе, были выпущены из оружия подозреваемых.