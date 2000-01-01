14.01 08:41 MIGnews.com

Ривлин походатайствовал об освобождении Данкнера

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Президент Реувен Ривлин походатайствовал о замене заменил трехлетнего заключения для израильского бизнесмена Нохи Данкнера, сократив пребывание бизнесмена в тюрьме на четыре месяца из-за плохого состояния его здоровья.Наказание экс-главы группы IBR Данкнера, попавшего в тюрьму в октябре 2018 года за инсайдерскую торговлю, должно быть заменено условным сроком, сообщает интернет-издание Haaretz.По данным издания, уже в ближайшие дни бизнесмен предстанет перед комиссией по условно-досрочному освобождению, которая может дополнительно сократить его срок и освободить Данкнера уже до конца месяца.Отметим, бизнесмен ходатайствовал о помиловании и снятии судимости в феврале прошлого года, однако вторую часть его прошения отклонили."Причиной стали медицинские обстоятельства, которых не было выявлены при вынесении приговора. Медицинские заключения указывают, что его состояние ухудшилось за время заключения, что требует срочного вмешательства", - сказано в заявлении канцелярии президента Израиля.Врачей Данкнера вызвали в резиденцию Ривлина на прошлой неделе, чтобы те дали свое заключение о состоянии бизнесмена, которого после освобождения должны прооперировать в тель-авивской больнице Ихилова.На прошлой неделе прокуроры закрыли уголовное дело, возбужденное против Данкнера, из-за которого рассмотрение просьбы о помиловании бизнесмена было приостановлено. Данкнер, в свое время контролировавший крупнейшую бизнес-группу в Израиле, проиграл апелляцию против своего изначального двухлетнего срока, который затем Верховный суд увеличил до трех лет.