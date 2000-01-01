14.01 08:20 MIGnews.com

Иранская телеведущая извинилась за "ложь" в течение 13 лет

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Когда Иран погрузился в хаос из-за антиправительственных протестов, ведущая новостей государственного телевидения уволилась со своего поста и извинился перед телезрителями за то, что "лгала на телевидении".Желаре Джаббари на своей странице в Instagram сообщила общественности, что она уволилась с работы ведущего новостей. "Мне было очень трудно поверить в убийство моих соотечественников. Я извиняюсь за то, что лгала вам по телевизору в течение 13 лет", - написала она.Предположительно комментарии Джаббари связаны со сбитым Ираном по ошибке украинским самолетом, в результате чего погибли все находившиеся на борту 176 пассажира, большинство из которых являлись гражданами Ирана.По всей стране начались массовые протесты, вызванные тем, что правительство страны изначально отрицало, что оно сбило пассажирский самолет, несмотря на найденный на месте крушения фрагмент ракеты."Это национальная трагедия. То, как с ней обращались и как ее скрывали власти, сделало ее еще более трагичной", - сказал священник Али Ансари в интервью иранскому полуофициальному агентству новостей ILNA.Иранский кинорежиссер Масуд Кимиаи в знак протеста отказался принимать участие в Тегеранском ежегодном кинофестивале "Фаджр", заявив, что он "на стороне публики". Иранская певица Алиреза Ассар отменила концерт в знак поддержки протестов. Единственная олимпийская медалистка Ирана Кимия Ализаде объявила о своем бегстве из Исламской Республики