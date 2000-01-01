14.01 07:59 MIGnews.com

Проиранских боевиков в Сирии разбомбили неизвестные самолеты

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Десятки проиранских боевиков "Корпуса стражей исламской революции" и сил верных местному диктатору Башару Асаду дезертировали после серии авиаударов по их позициям в районе Аль-Букамаля и Дейр-эз-Зор.Кроме того, иранских боевиков перевели в состоянии повышенной готовности.Авиаудары в прошлый четверг были направлены на склады, где хранится оружие, принадлежащее проиранским боевикам, в деревне недалеко от Аль-Букамаль, после чего над районом операции пролетали беспилотники для фиксации перемещений проиранских боевиков.По данным СМИ, в результате атаки ликвидированы по меньшей мере 8 человек несирийской национальности, а множество боевиков получили серьезные ранения. В пятницу под налет попали боеприпасов и транспорт, принадлежащие иранским боевикам в Аль-Букамале. В субботу же был уничтожен штабы проиранских сил в деревнях Маджавда и Аль-Аббас в районе, где также хранились оружие и боеприпасы.В понедельник утром по боевикам нанесли сразу два авиаудара при попытке доставить оружие к сирийско-иракской границы возле Аль-Букамаля. Затем разведывательный самолет, который мог принадлежать международной коалиции, облетел районы, контролируемые силами сирийского режима к западу от района Дейр-эз-Зор.