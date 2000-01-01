Очередная база с военными США в Ираке подверглась обстрелу
Во вторник, 14 января, ракеты "Катюша" были выпущены по иракской авиабазе "Таджи" к северу от Багдада.
На этом объекте размещены коалиционные силы под руководством США, передает Reuters.
В ходе очередного ракетного обстрела никто не пострадал. Иракские военные также не уточняют, сколько именно ракет попало в цель. База расположена примерно в 30 км к северу от Багдада.
Что примечательно, за последние дни на военные базы с американскими военными в Ираке уже несколько раз совершали нападения. 8 января "Корпус стражей исламской революции" нанес ракетный удар по двум объектам, на которых размещены силы коалиции по борьбе против ISIS.