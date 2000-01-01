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Очередная база с военными США в Ираке подверглась обстрелу | Фото:14.01 21:50   MIGnews.com

Очередная база с военными США в Ираке подверглась обстрелу

Во вторник, 14 января, ракеты "Катюша" были выпущены по иракской авиабазе "Таджи" к северу от Багдада.

На этом объекте размещены коалиционные силы под руководством США, передает Reuters.

В ходе очередного ракетного обстрела никто не пострадал. Иракские военные также не уточняют, сколько именно ракет попало в цель. База расположена примерно в 30 км к северу от Багдада.

Что примечательно, за последние дни на военные базы с американскими военными в Ираке уже несколько раз совершали нападения. 8 января "Корпус стражей исламской революции" нанес ракетный удар по двум объектам, на которых размещены силы коалиции по борьбе против ISIS.


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