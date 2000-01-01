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Попадание ракеты в Boeing: арестован человек, снявший видео | Фото:15.01 07:08   MIGnews.com

Попадание ракеты в Boeing: арестован человек, снявший видео

Бойцы "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) задержали мужчину, который обнародовал видео, на которой запечатлел момент попадания ракеты в Boeing "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Об этом сообщает полуофициальное агентство Fars.

Уточняется, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности.

Информации о том, кем является задержанный, а также в чем именно его обвиняют, нет.


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