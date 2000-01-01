15.01 07:08 MIGnews.com
Попадание ракеты в Boeing: арестован человек, снявший видео
Бойцы "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) задержали мужчину, который обнародовал видео, на которой запечатлел момент попадания ракеты в Boeing "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.
Об этом сообщает полуофициальное агентство Fars.
Уточняется, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности.
Информации о том, кем является задержанный, а также в чем именно его обвиняют, нет.
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