14.01 21:28 MIGnews.com

Секта в Иерусалиме держала десятки женщин: кто организатор

הותר לפרסום: אהרן רמתי, מנהל סמינר באר מרים, הוא החשוד בניהול כת בירושלים@SuleimanMas1 https://t.co/ihKbxUIKKo — כאן חדשות (@kann_news) January 14, 2020

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Обнародовано имя раввина, который управляет ультрарелигиозной сектой в Иерусалиме.По данным Kan, им оказался раввин Аарон Рамати, глава Семинара для женщин "Беэр Мирьям".Он подозревается в насильственном удержании около 50 женщин с детьми. О секте стало известно 13 января.Секту возглавлял 60-летний мужчина, властвовавший над женщинами и полностью ограничивавший их свободу. Полиция задержала подозреваемого, а вместе с ним и восемь предполагаемых сообщниц. Среди них – жена организатора секты.