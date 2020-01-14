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Секта в Иерусалиме держала десятки женщин: кто организатор | Фото:14.01 21:28   MIGnews.com

Секта в Иерусалиме держала десятки женщин: кто организатор

Обнародовано имя раввина, который управляет ультрарелигиозной сектой в Иерусалиме.

По данным Kan, им оказался раввин Аарон Рамати, глава Семинара для женщин "Беэр Мирьям".

Он подозревается в насильственном удержании около 50 женщин с детьми. О секте стало известно 13 января.

Секту возглавлял 60-летний мужчина, властвовавший над женщинами и полностью ограничивавший их свободу. Полиция задержала подозреваемого, а вместе с ним и восемь предполагаемых сообщниц. Среди них – жена организатора секты.




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