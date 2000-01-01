Прошло последнее слушание по делу педофила Лейфер

Во вторник, 14 января, завершилось последнее слушание по делу педофилки Малки Лейфер, на котором был представлен доклад психиатрической комиссии, установившей, что австралийка симулировала отклонения во избежание экстрадиции.
Защита просила предоставить возможность перекрестного допроса трех членов группы, передает The Times of Israel.
В частности, в суде была предоставлена серия дат – 20, 26, 27, 12, 17 и 18 марта – когда будут проведены соответствующие слушания. Защита потребовала, чтобы на каждого свидетеля было отведено три отдельных заседания.
Также сторона Лейфер попросила предоставить возможность представлять дополнительные психиатрические заключения, которые противоречат выводам комиссии. Адвокаты обвинения в этот момент вскочили со своих мест, заявив, что весь смысл постановления суда заключался в том, что он предоставит окончательное психиатрическое заключение по этому вопросу.
Судья же, в свою очередь, намекнула, что защита может подать запрос на предоставление дополнительных психиатрических оценок, однако приняты они все равно не будут.