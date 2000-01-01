Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошло последнее слушание по делу педофила Лейфер | Фото: AFP14.01 20:15   MIGnews.com

Прошло последнее слушание по делу педофила Лейфер

Во вторник, 14 января, завершилось последнее слушание по делу педофилки Малки Лейфер, на котором был представлен доклад психиатрической комиссии, установившей, что австралийка симулировала отклонения во избежание экстрадиции.

Защита просила предоставить возможность перекрестного допроса трех членов группы, передает The Times of Israel.

В частности, в суде была предоставлена серия дат – 20, 26, 27, 12, 17 и 18 марта – когда будут проведены соответствующие слушания. Защита потребовала, чтобы на каждого свидетеля было отведено три отдельных заседания.

Также сторона Лейфер попросила предоставить возможность представлять дополнительные психиатрические заключения, которые противоречат выводам комиссии. Адвокаты обвинения в этот момент вскочили со своих мест, заявив, что весь смысл постановления суда заключался в том, что он предоставит окончательное психиатрическое заключение по этому вопросу.

Судья же, в свою очередь, намекнула, что защита может подать запрос на предоставление дополнительных психиатрических оценок, однако приняты они все равно не будут.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:28
Секта в Иерусалиме держала десятки женщин: кто организатор
21:10
Макаревич: Горбачева поливают де**мом мрази
20:58
Шиитский клерикал призвал к "миллионному маршу" против США
20:37
Рафи Перец ответил на условия Беннетта
19:59
Нетаниягу: Иран не получит ядерное оружие
19:38
Треть израильских детей живет за чертой бедности
18:57
Атака в Нигере: стало известно, кто несет ответстввенность
18:35
Беннетт: объединения с лидером "Оцма Иегудит" не будет
18:12
Иммунитет Нетаниягу: Ганц настаивает на создании комиссии
17:55
Страны ЕС пошли против США из-за Ирана
17:32
Новая женская партия представит список кандидатов в Кнессет
17:11
Бывший главный раввин Путину: проявите милосердие к Иссахар
16:50
Суд: террористы должны компенсировать вред от фейерверков
16:30
В МАУ назвали виновника крушения Boeing в Иране
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus