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Шиитский клерикал призвал к `миллионному маршу` против США | Фото:14.01 20:58   MIGnews.com

Шиитский клерикал призвал к "миллионному маршу" против США

Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал к "миллионному маршу" против присутствия американский войск в Ираке.

Это произошло через несколько дней после того, как парламент проголосовал за их вывод, передает The Times of Israel.

"Небо, земля и суверенитет Ирака каждый день нарушаются оккупационными силами", – заявил он.

По словам Садра, он настоятельно призывает иракцев провести "миллионную мирную демонстрацию, чтобы осудить американское присутствие".


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