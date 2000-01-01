14.01 20:58 MIGnews.com

Шиитский клерикал призвал к "миллионному маршу" против США

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал к "миллионному маршу" против присутствия американский войск в Ираке.Это произошло через несколько дней после того, как парламент проголосовал за их вывод, передает The Times of Israel."Небо, земля и суверенитет Ирака каждый день нарушаются оккупационными силами", – заявил он.По словам Садра, он настоятельно призывает иракцев провести "миллионную мирную демонстрацию, чтобы осудить американское присутствие".