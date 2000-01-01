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Для ФРГ построят военные корабли за €6 млрд 15.01 08:08   MIGnews.com

Для ФРГ построят военные корабли за €6 млрд

Нидерландская судостроительная компания Damen выиграла тендер на построение для Германии не менее четырех новых многофункциональных военных кораблей стоимостью почти 6 млрд евро в альянсе с ее бременским партнером Luerssen, об этом заявили во вторник вооруженные силы и парламентарии.

Корабельный тендер является одним из крупнейших вооруженных проектов Германии, вместе с контрактом на систему противовоздушной обороны MEADS и новым франко-немецким истребителем (FCAS), что подчеркивает усилия Берлина по увеличению своих военных возможностей.

Первый военный корабль, как ожидается, доставят в 2027 году, говорится в сообщении Бундесвера. Контракт предусматривает возможность создания двух дополнительных военных кораблей MKS 180.

Законодатели сообщили, что примерно две трети производства будут проходить на верфях и других площадках Luerssen на севере Германии, пишет WSAU.

Новые военные корабли Германии смогут атаковать цели на суше и под водой и обеспечивать воздушное прикрытие для других судов.

По подсчетам, около 80% чистых инвестиций тендера останется в Германии.


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