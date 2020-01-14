В МАУ назвали виновника крушения Boeing в Иране

Главным виновником трагедии с самолетом "Международный авиалиний Украины" можно считать Госавиаслужбу Ирана, поскольку та не закрыла воздушное пространство.
Такое заявление 14 января сделал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью изданию LB.ua.
"Мое мнение: виноват тот, кто не закрыл пространство над Ираном. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама. Государство, которое отвечает за свое воздушное пространство, должно обеспечить его безопасность. Если они играют в какие-то войнушки, они должны позаботиться о том, чтобы это никак не отразилось на гражданской авиации, независимо от того, чьи там самолеты летают", – подчеркнул Дыхне.
По его словам, тот факт, что Штаты закрыли для своих бортов воздушное пространство, является чистой формальностью, поскольку они туда и без того не летали.
"В оценке любого происходящего события мы больше ориентированы и имплементированы в европейские нормы по нормативам требований к авиационной безопасности и управлению гражданской авиацией. Во-первых, у нас совпадает время суток. С Америкой же разница день-ночь. Авиакомпания не должна принимать подобные решения. Она выполнила все необходимые требования по соблюдению безопасности", – добавил Дыхне.