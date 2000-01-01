В Иране заявили об аресте причастных к крушению самолета МАУ
Во вторник, 14 января, представитель иранской судебной системы Голамхоссейн Эсмаили заявил об аресте "некоторых людей", подозреваемых в причастности к крушению недалеко от Тегерана украинского самолета авиакомпании МАУ.
Как сообщает информационное агентство Reuters, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" предположительно причастных к крушению украинского самолета, по словам иранских властей, случайно сбитого ракетой иранской системы ПВО.
Иранская сторона не предоставила каких-либо подробностей.