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В Иране заявили об аресте причастных к крушению самолета МАУ 14.01 13:30   MIGnews.com

В Иране заявили об аресте причастных к крушению самолета МАУ

Во вторник, 14 января, представитель иранской судебной системы Голамхоссейн Эсмаили заявил об аресте "некоторых людей", подозреваемых в причастности к крушению недалеко от Тегерана украинского самолета авиакомпании МАУ.

Как сообщает информационное агентство Reuters, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" предположительно причастных к крушению украинского самолета, по словам иранских властей, случайно сбитого ракетой иранской системы ПВО.

Иранская сторона не предоставила каких-либо подробностей.


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