В 2019 году мировой океан нагрелся до рекордного уровня
Американские ученые заверили, что температура мирового океана в прошлом году оказалась рекордной за все время измерений и продолжает повышаться с каждым годом. По словам экспертов, количество тепла, полученного океаном за год, примерно равняется тому, которое было бы выделено, если бы каждый житель Земли на сутки оставил работать 100 микроволновых печей.
Специалисты подчеркнули, что нагревание океанической воды можно считать одним из наиболее верных свидетельств глобального потепления - моря забирают то тепло, которое все активнее накапливается в атмосфере из-за парниковых газов.
В числе последствий, которыми угрожает стремительный рост температуры воды, эксперты назвали усиление штормов и цунами, а также наводнения, засухи, лесные пожары и затопление целых населенных пунктов вследствие повышения уровня моря, пишет Independent.
Издание также приводит график, демонстрирующий, что океанические воды нагреваются, по меньшей мере, с сороковых годов прошлого века, причем процесс этот наблюдается все более явственно.