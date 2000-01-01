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Хакеры РФ взломали газовой компании Burisma 14.01 12:27   MIGnews.com

Хакеры РФ взломали газовой компании Burisma

Российские военные хакеры взломали сайт газовой компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена, политического конкурента Дональда Трампа, и которая фигурирует в деле об импичменте американского президента.

Начиная с ноября российское ГРУ, запустило кибер - "фишинговую" кампанию против Burisma Holdings, чтобы обмануть ничего не подозревающих сотрудников и выманить у них учетные данные электронной почты.

Начало операции совпало с расследованием вокруг импичмента Трампа в Конгрессе и злоупотребления им служебным положением за попытку надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он объявил о расследовании против Burisma и Хантера Байдена, пишет NBC.

По словам генерального директора фирмы по кибербезопасности Area 1 Security Орена Фальковіца, ИГРУ удалось взломать серверы Burisma Holdings и нескольких дочерних компаний и партнеров.

При этом он добавил, что неизвестно, к какому именно серверу российским шпионам удалось получить доступ. Компания обнаружила попытку взлома новогодней ночи.

Отмечается, что тактика россиян похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.


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