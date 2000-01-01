Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Украинские спасатели вернулись из Ирана 14.01 12:48   MIGnews.com

Украинские спасатели вернулись из Ирана

Украинские спасатели, находившиеся в Иране в связи с расследованием обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ недалеко от Тегерана, вернулись на родину.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что часть специалистов ранее уже вернулись в Украину после завершения работ по ликвидации последствий авиакатастрофы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:35
Совокупный мировой долг достиг рекордной отметки
13:30
В Иране заявили об аресте причастных к крушению самолета МАУ
13:09
Укрепляются связи между "Хизбаллой" и ливанской армией
12:27
Хакеры РФ взломали газовой компании Burisma
12:06
ХАМАС пытается сломать политическую изоляцию
11:29
В Австралии взяли под контроль крупнейший из пожаров
11:08
Трамп: у Сулеймани ужасное прошлое
10:47
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
10:26
Лавров: НАТО разбомбило ливийскую государственность
10:05
США укрепляют военные базы в Сирии
09:44
Стрельба в Нью-Джерси: антисемиты готовили масштабный теракт
09:23
В метеорите найдена пыль, которая старше, чем Солнце
09:02
Сердечников предупредили о смертоносности фастфуда
08:41
Ривлин походатайствовал об освобождении Данкнера
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus