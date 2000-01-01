14.01 12:48 MIGnews.com
Украинские спасатели вернулись из Ирана
Украинские спасатели, находившиеся в Иране в связи с расследованием обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ недалеко от Тегерана, вернулись на родину.
"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Также сообщается, что часть специалистов ранее уже вернулись в Украину после завершения работ по ликвидации последствий авиакатастрофы.
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