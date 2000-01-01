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В Австралии взяли под контроль крупнейший из пожаров 14.01 11:29   MIGnews.com

В Австралии взяли под контроль крупнейший из пожаров

Австралийские пожарные заявили, что наконец-то взяли под контроль крупнейший в Австралии пожар. В этом им посодействовали влажные погодные условия, благодаря которым удалось локализовать очаг возгорания.

Пожарные из Нового Южного Уэльса заявили, что наконец-то одержали победу в борьбе с горевшим в течение трех месяцев масштабным пожаром на горе Госперс на северо-западной окраине Сиднея.

Посещая этот район в понедельник, комиссар пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс заявил, что "небольшая область горения еще не потушена", однако "прогноз сдерживания выглядит многообещающим".


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