14.01 11:29 MIGnews.com

В Австралии взяли под контроль крупнейший из пожаров

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Австралийские пожарные заявили, что наконец-то взяли под контроль крупнейший в Австралии пожар. В этом им посодействовали влажные погодные условия, благодаря которым удалось локализовать очаг возгорания.Пожарные из Нового Южного Уэльса заявили, что наконец-то одержали победу в борьбе с горевшим в течение трех месяцев масштабным пожаром на горе Госперс на северо-западной окраине Сиднея.Посещая этот район в понедельник, комиссар пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фицсиммонс заявил, что "небольшая область горения еще не потушена", однако "прогноз сдерживания выглядит многообещающим".