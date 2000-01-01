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скриншот с видео 14.01 13:19   MIGnews.com

У берегов Болгарии впервые с 50-х годов замерзло Черное море

Черное море замерзло у берегов Болгарии впервые с 1954 года, сообщает ТАСС.

Это произошло на юге Черноморского побережья страны в районе города Бургас, где находится порт. Стоящие в нем суда превратились в "ледяные скульптуры", отмечает корреспондент агентства.

Также сообщается, что на северо-востоке Болгарии, в районе Варны, вдоль берегов льдом покрылось Варненское озеро. За последние сто лет море в этом районе замерзало три раза. Это происходило в 1929, 1942 и 1954 годах.

Кроме того, практически полностью замерзла река Дунай. Судоходство остановлено, более 20 судов встали на якорь в портах. В северо-восточных районах Болгарии и в районе Бургаса движение автомобилей также пришлось ограничить из-за сугробов. Отменены занятия в школах.

Температура воздуха в январе в Болгарии на 2-3 градуса ниже среднемесячных показателей последних 15 лет, рассказал директор варненского филиала Национального института метеорологии и гидрологии Иван Иванов. Синоптики пока не прогнозируют ощутимого потепления в этом месяце. При этом, по данным метеорологов, через территорию страны пройдет серия средиземноморских циклонов, которые принесут морозы, снегопады и сильный ветер.

В ночь на 14 января почти по всей территории Болгарии было около минус 20 градусов по шкале Цельсия.


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