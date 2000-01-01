14.01 07:37 MIGnews.com

Поджог синагоги палестинцами в Германии – не антисемитизм

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В пятницу, 13 января, региональный суд в Германии подтвердил решение, изданное в позапрошлом году низшей инстанцией на счет нападения, которое три палестинских мигранта совершили на синагогу в городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, в июле 2014 года.Как пишет крупнейшее еврейское издание ФРГ Jüdische Allgemeine, судьи сочли попытку поджога еврейского храма отнюдь не атакой на почве антисемитизма, а критикой действий Израиля в отношении сектора Газа (атака пришлась на время проведения в анклаве операции "Несокрушимая Скала").Напомним, что 29 июля 2014 года три выходца из сектора Газа закидали расположенную в 350-тысячном Вуппертале Бергскую синагогу "коктейлями Молотова". И хотя никто из персонала или прихожан в результате нападения не пострадал, оно вызвало повреждений фасада на 800 евро. За несколько дней до атаки злоумышленники нанесли спреем на стену синагоги надпись "Свободу Палестине".Во время заседания в окружном суде Вупперталя подозреваемые - 31-летний Мохаммад Е., 26-летний Исмаил А. и 20-летний Мохаммад А. - признались, что во время поджога они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, так как праздновали окончание Рамадана. Они принесли свои извинения еврейской общине, заявив, что не хотели, чтобы кто-нибудь пострадал. После этого их признали в желании привлечь внимание общественности к конфликту в Газе, в связи с чем они получили лишь условные сроки.Один из ведущих членов германской Партии зеленых Фолькер Бек раскритиковал решение суда, заявив об очевидной антисемитской составляющей преступления, так как попавшая под удар синагога была расположена не в Израиле и молились в ней отнюдь не израильтяне, а местные евреи."Что евреи в Германии могут поделать с Ближневосточным конфликтом? Как и каждый христианин, атеист или мусульманин Германии – совершенно ничего", - сказал политик.Стоит отметить, что символичность Бергской синагоги - будучи уничтоженной нацистами во время погромов "Хрустальной ночи" в 1938 году, она была заново открыта лишь около 13 лет назад.