15.01 04:29 MIGnews.com

Индия: в реке утонули 11 человек, 15 пропавших без вести

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По меньшей мере, 11 человек утонули и 15 человек пропали без вести после того, как их переполненная лодка перевернулась в реке на востоке Индии, как сообщает полиция.Трагедия произошла, когда 40 человек возвращались на лодке после посещения индуистского религиозного праздника в деревне через реку близ Патны, столицы штата Бихар, как сообщил сотрудник полиции Чандан Кушваха.13 человек были спасены и госпитализированы, отметил он. Спасатели продолжают искать выживших.Полиция сообщила, что судно может перевозить до 25 пассажиров, но это было переполнено, потому что люди возвращались в Патну после посещения индуистского фестиваля, который был организован правительством штата.