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Индия: в реке утонули 11 человек, 15 пропавших без вести | Фото: Thinkstock15.01 04:29   MIGnews.com

Индия: в реке утонули 11 человек, 15 пропавших без вести

По меньшей мере, 11 человек утонули и 15 человек пропали без вести после того, как их переполненная лодка перевернулась в реке на востоке Индии, как сообщает полиция.

Трагедия произошла, когда 40 человек возвращались на лодке после посещения индуистского религиозного праздника в деревне через реку близ Патны, столицы штата Бихар, как сообщил сотрудник полиции Чандан Кушваха.

13 человек были спасены и госпитализированы, отметил он. Спасатели продолжают искать выживших.

Полиция сообщила, что судно может перевозить до 25 пассажиров, но это было переполнено, потому что люди возвращались в Патну после посещения индуистского фестиваля, который был организован правительством штата.
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