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Мощные землетрясения в Индонезии и Фиджи | Фото: Thinkstock15.01 05:26   MIGnews.com

Мощные землетрясения в Индонезии и Фиджи

Землетрясение магнитудой 5,6 обрушилось на индонезийский архипелаг Малуку в субботу, 14 января, как сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение было зафиксировано в 120 км (75 милях) к западу-северо-западу от острова Тернате в 11:41 по Гринвичу, на глубине около 23 км, как сообщается на сайте Геологической службы США.

Еще одно землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 224 км (140 милях) к юго-западу от Фиджи в субботу, 14 января, как сообщает Геологическая служба США, но не было никакого непосредственного предупреждения о цунами.

Также не было немедленных сообщений о каких-либо повреждениях или потерях.
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