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Алжир утверждает, что раскрыл израильскую шпионскую сеть | Фото: Thinkstock14.01 21:50   MIGnews.com

Алжир утверждает, что раскрыл израильскую шпионскую сеть

Алжирские силы безопасности сообщили, что они обнаружили израильскую шпионскую сеть, работающую на юге страны, и арестовали 10 человек в пятницу, 13 января, согласно сообщениям арабских СМИ.

Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что подозреваемые шпионы были задержаны в Гардая и являются гражданами различных африканских государств, в том числе Ливии, Мали, Эфиопии, Нигерии, Либерии и Кении.

В сообщении также утверждается, что электронное оборудование и аппаратура, используемая подозреваемыми, была изъят во время рейдов. Al-Mayadeen сообщает, что подозреваемые были переданы алжирской службе безопасности для проведения допросов, чтобы установить что они делают в этой стране.

Алжирская газета Annahar сообщила, что 10 человек были арестованы в связи с обвинениями в разжигании хаоса.

В прошлом месяце тунисские СМИ сообщили, что Мохаммед аль-Завахири, авиационный инженер, специализирующийся на беспилотных летательных аппаратах, был убит в городе Сфакс, расположенном на юге Туниса. Неизвестные застрелили его с близкого расстояния.

Тунисский журналист Бурхан Базис заявил на своей странице в Facebook, что за убийством тунисца стоит Моссад. Базис также добавил, что Завахири жил в нескольких странах в последние годы и поддерживали тесные связи с ХАМАСом.

После убийства 15 декабря, тунисское правительство выпустило официальное заявление о том, что внимательно следит за делом, и что за убийство несут ответственность "иностранные агенты".
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