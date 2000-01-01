14.01 21:50 MIGnews.com

Алжир утверждает, что раскрыл израильскую шпионскую сеть

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Алжирские силы безопасности сообщили, что они обнаружили израильскую шпионскую сеть, работающую на юге страны, и арестовали 10 человек в пятницу, 13 января, согласно сообщениям арабских СМИ.Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщает, что подозреваемые шпионы были задержаны в Гардая и являются гражданами различных африканских государств, в том числе Ливии, Мали, Эфиопии, Нигерии, Либерии и Кении.В сообщении также утверждается, что электронное оборудование и аппаратура, используемая подозреваемыми, была изъят во время рейдов. Al-Mayadeen сообщает, что подозреваемые были переданы алжирской службе безопасности для проведения допросов, чтобы установить что они делают в этой стране.Алжирская газета Annahar сообщила, что 10 человек были арестованы в связи с обвинениями в разжигании хаоса.В прошлом месяце тунисские СМИ сообщили, что Мохаммед аль-Завахири, авиационный инженер, специализирующийся на беспилотных летательных аппаратах, был убит в городе Сфакс, расположенном на юге Туниса. Неизвестные застрелили его с близкого расстояния.Тунисский журналист Бурхан Базис заявил на своей странице в Facebook, что за убийством тунисца стоит Моссад. Базис также добавил, что Завахири жил в нескольких странах в последние годы и поддерживали тесные связи с ХАМАСом.После убийства 15 декабря, тунисское правительство выпустило официальное заявление о том, что внимательно следит за делом, и что за убийство несут ответственность "иностранные агенты".