14.01 21:22 MIGnews.com

Самолет EgyptAir мог потерпеть крушение из-за iPhone пилота

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Пассажирский самолет, который упал прошлым летом в Средиземное море, возможно, потерпел крушение, когда батарея в мобильном телефоне пилота перегрелась и вызвала пожар.На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что в аэропорту Шарль де Голль штурман Egyptair Мохамед Мамдух Ахмед Асем, положил свои IPhone 6S и IPad мини рядом с четырьмя бутыльками духов на верхнюю часть приборной панели в кабине Airbus A320, который отправился в Каир 19 мая.По данным французских следователей, есть "тревожная параллель" между тем, где произошел пожар на рейсе 804, и тем, что предметы находились на антибликовом экране.Франция в настоящее время проводит как судебные, так и гражданские расследования аварии, произошедшей в прошлом году, в результате которой погибли все 66 человек, находившиеся на ночном полете из Парижа в Каир.Записи с черных ящиков самолета говорят о том, что во время рейса в кабине пилотов сработали пожарная тревога и датчики дыма.Прошлой ночью французская газета La Parisien сообщила, что полиция рассматривает теорию, сосредоточенную на размещении предметов на антибликовом экране после того, как ничего необычного не было отмечено во время проверки безопасности в аэропортах."Изображения показывают очень ясно, что египетский пилот положил свой телефон, планшет и духи на антибликовый экран", - пишет издание."Следователи отметили тревожную параллель между размещением этих элементов, которые питаются от литиевых батарей, и срабатыванием сигнализации во время полета", - говорится в сообщении La Parisien.В то время как на кадрах с камер видеонаблюдения видны устройства на антибликовом экране до взлета, пока неясно, оставались ли они там на протяжении всего полета.Результаты расследования были раскрыты после того, как египетские власти обязались передать обратно останки 15 пассажиров во Францию на следующей неделе.И в то время как Египет утверждал, что на борту самолета могли быть взрывчатые вещества, французские следователи сообщил журналистам, что обвинения были неправдоподобными.Египетские власти не предоставили "подробную информацию об условиях, в которых были взяты образцы и меры, которые привели к обнаружению взрывоопасных следов".Стабильность литиевых батарей стала спорной из-за их способности перегреваться и загораться.Некоторые из них запретили в самолетах, и некоторые батареи в мобильных телефонах, как известно, воспламеняются.Вчера вечером компания Apple, создатели iPhone и IPad, заявила, что не связывалась с "каким-либо органом, расследующим это трагическое событие".Представитель компании Apple добавил: "Мы не видели отчет, но мы понимаем, что нет никаких доказательств, чтобы связать это событие с продуктами Apple"."Если у следствия есть вопросы к нам, мы бы, конечно, помогли в любом случае", - сообщает представитель компании."Мы тщательно протестировали нашу продукцию, чтобы убедиться, что она соответствуют международным стандартам безопасности", - настаивает компания.