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Вирулентный птичий грипп захватил фермы Болгарии | Фото: Thinkstock14.01 19:56   MIGnews.com

Вирулентный птичий грипп захватил фермы Болгарии

Вирулентный вирус птичьего гриппа распространился на 55 птицефермах Болгарии, что побудило ветеринарные власти объявить отбраковку 430000 птиц с тех пор, так как он был впервые обнаружен в середине декабря. Об этом заявила министр сельского хозяйства Болгарии Десислава Танева в субботу, 14 января.

Балканская страна также зарегистрировала четыре случая птичьего гриппа у диких уток с середины декабря.

Болгария ввела общенациональный запрет на рынках мяса птицы и на охоту охотничьих птиц, и уже потратила более миллиона левов ($ 543714) на отбраковку птиц в попытке сдержать вспышку.

"В Болгарии, мы, как правило, регистрировали птичий грипп у диких птиц в последние несколько лет. Это первый раз, когда у нас было так много вспышек на фермах", - сообщили Танева болгарской радиостанции Darik.
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