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В Нигерии неизвестные похитили из школы 7 человек | Фото: Thinkstock14.01 18:17   MIGnews.com

В Нигерии неизвестные похитили из школы 7 человек

Неизвестные похитили 5 студентов и 2 сотрудника, в том числе гражданин Турции, из международной школы в южном штате Нигерии, Огуне,как сообщила полиция в субботу, 14 января.

Преступники, которые похитили 6 нигерийцев и сотрудника школы поздно вечером в пятницу, 13 января, не вступили в контакт с полицией или администрацией школы. Также на данный момент не был проведен ни один арест, как сообщил представитель полиции Огун Абимбола Ойейеми.

"Полиция развернула своих оперативников на месте преступления, а также предпринимаются серьезные усилия по освобождению жертв невредимыми. Виновные в похищении будут привлечены к ответственности", - сказал он.

В сентябре полиция Огун спасла двух похищенных китайских граждан, которые работали в компании, занимающейся угольными шахтами и карьерами.
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