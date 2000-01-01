14.01 18:17 MIGnews.com

В Нигерии неизвестные похитили из школы 7 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Неизвестные похитили 5 студентов и 2 сотрудника, в том числе гражданин Турции, из международной школы в южном штате Нигерии, Огуне,как сообщила полиция в субботу, 14 января.Преступники, которые похитили 6 нигерийцев и сотрудника школы поздно вечером в пятницу, 13 января, не вступили в контакт с полицией или администрацией школы. Также на данный момент не был проведен ни один арест, как сообщил представитель полиции Огун Абимбола Ойейеми."Полиция развернула своих оперативников на месте преступления, а также предпринимаются серьезные усилия по освобождению жертв невредимыми. Виновные в похищении будут привлечены к ответственности", - сказал он.В сентябре полиция Огун спасла двух похищенных китайских граждан, которые работали в компании, занимающейся угольными шахтами и карьерами.