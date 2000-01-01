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На побережье Испании найдены тела 4 мигрантов | Фото: Thinkstock14.01 16:20   MIGnews.com

На побережье Испании найдены тела 4 мигрантов

Испанские полицейские сообщили в субботу, 14 января, о том, что вдоль южного побережья страны были обнаружены тела четырех африканских мигрантов.
 
Местная полиция подтвердила The Associated Press, что 2 тела были найдены на побережье Альхесираса в субботу утром, 14 января. 2 других тела были найдены плавающими в воде в Тарифа в пятницу, 13 января, и в субботу, 14 января.
 
Полицейские сообщают, что 2 из мигрантов были из Марокко и 2 других мигрантов - из южной части пустыни Сахара.
 
Правительство Испании усилило свои пограничные патрули в 2016 году после того, как тысячи мигрантов стали прибывать к побережью европейского государства опасными путями через Средиземное море.
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