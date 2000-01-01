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Турецкие ВВС ликвидировали 14 объектов боевиков ISIS | Фото: Thinkstock14.01 15:49   MIGnews.com

Турецкие ВВС ликвидировали 14 объектов боевиков ISIS

Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по 14 объектам и позициям боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в городах Аль-Баб и Бзагах, расположенных в северной Сирии, в пятницу, 13 января. Об этом турецкие военные сообщили в официальном заявлении в субботу, 14 января.

Восемь убежищ, два военных транспортных средства, две штаб-квартиры и две огневые позиции, принадлежащие боевикам "Исламского Государства", были уничтожены в результате авиаударов в пятницу, говорится в заявлении.

Авиаудары наносились в рамках операции, в которой сирийских мятежники, при поддержке турецких войск и огневой мощи, осаждали удерживаемый боевиками ISIS Аль-Баб, в рамках четырех-месячной операции "Щит Ефрата", направленной на то, чтобы вытеснить джихадистов и курдских боевиков от границы Турции.
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